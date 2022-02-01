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Izbeigta ražošana
Komplektā 1 uzgalis
Kompakts izmērs
Uzspraužams
Rūpīga tīrīšana
Šim Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas dabiski atbilst jūsu zobu formai un ļauj iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.
Šo birstes uzgali iespējams uzspraust un noņemt no roktura ērtai apkopei un tīrīšanai. Tas ir piemērots visiem Philips Sonicare zobu birstes rokturiem, izņemot: PowerUp Battery un Essence.
4.7
no 5
160
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
01/02/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia
Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...
Plusi
Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
tomB_B
22/10/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Polecam
Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….
Plusi
Ok
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
M. R.
30/09/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Doskonały produkt
Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
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