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Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
Jutīgiem zobiem un smaganām
Šim Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ir īpaši mīksti sari un profils saudzīgai un efektīvai tīrīšanai. Tas pieejams arī ar mazākiem, kompaktākiem izmēriem precīzai tīrīšanai.
Klīniski pierādīts, ka mūsu Philips Sonicare Sensitive birstes uzgalis nodrošina labāku aplikuma notīrīšanu nekā parastā zobu birste .
Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.
4.8
no 5
102
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
gunchuks
27/12/2017
Latvija
ērti uzgaļi
Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Plusi
Doskonały
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej