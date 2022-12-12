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  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
  • Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare S SensitiveStandarta Sonic zobu birstes uzgaļi

HX6052/07

4.8
| (102) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.
Philips Sonicare S Sensitive zobu suka ir risinājums tiem, kas cieš no jutīgiem zobiem un smaganām. Jūsu zobiem tiks nodrošināta efektīva tīrīšana, saudzējot jūsu smaganas.
Skatīt visas priekšrocības

Nepārspējama tīrīšana jutīgiem zobiem un smaganām

Īpaši jutīga tīrīšana. Īpaši liels komforts.

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Jutīgiem zobiem un smaganām

Likvidē vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Klīniski pierādīts, ka blīvi izvietotie augstas kvalitātes sariņi likvidē vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka

Novatorisks saru dizains saudzīgi notīra aplikumu

Novatorisks saru dizains saudzīgi notīra aplikumu

Šis Philips Sonicare Sensitive zobu sukas uzgalis ir aprīkots ar maigiem sariņiem, kas nodrošina saudzīgu un efektīvu mutes dobuma tīrīšanu. Īpašas formas sari pielāgojas jūsu zobu formai, tos notīrot saudzīgā veidā. Pieejams arī mazāks un kompaktāks izmērs precīzai tīrīšanai.

Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai

Uzspraužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai

Jūsu Sensitive zobu sukas uzgalis ir perfekti saderīgs ar jebkuru Philips Sonicare zobu sukas rokturi, izņemot PowerUp Battery un Essence. Tas ir viegli uzspraužams un noņemams, nodrošinot vieglu nomaiņu un zobu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

102

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

1

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

27/12/2017

Latvija

Latvija

ērti uzgaļi

Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

10/01/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Plusi

Doskonały

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.