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Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
Lieliska tīrīšana, baltāki zobi
Philips Sonicare DiamondClean zobu sukas uzgalis notīra līdz 100 % vairāk plankumu, nodrošinot baltākus zobus tikai 7 dienās.
DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.
Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare DiamondClean birstes uzgalis notīra līdz 7 reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste tikai pēc četras nedēļas ilgas lietošanas.
4.9
no 5
51
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ane13
20/11/2018
Lietuva
puikus
Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
mag77
28/12/2017
Polska
Verificēts pircējs
Wreszcie bielsze zęby!
Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Fransita
30/04/2017
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste