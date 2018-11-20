ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
  • Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondCleanStandarta Sonic zobu birstes uzgaļi

HX6062

4.9
| (51) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.
DiamondClean zobu birstes uzgalis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgalis arī lieliski saglabā spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.
Skatīt visas priekšrocības

Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

Lieliska tīrīšana.* Baltāki zobi.

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Lieliska tīrīšana, baltāki zobi

Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

Philips Sonicare DiamondClean zobu sukas uzgalis notīra līdz 100 % vairāk plankumu, nodrošinot baltākus zobus tikai 7 dienās.

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.

Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare DiamondClean birstes uzgalis notīra līdz 7 reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste tikai pēc četras nedēļas ilgas lietošanas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

51

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

20/11/2018

Lietuva

Lietuva

puikus

Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

28/12/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wreszcie bielsze zęby!

Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

30/04/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste