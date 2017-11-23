ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
  • Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondCleanKompakti zobu birstes uzgaļi

HX6072/05

4.8
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.
DiamondClean zobu birstes uzgalis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgalis arī lieliski saglabā spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.
Skatīt visas priekšrocības

Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

Mazāki izmēri. Precīza tīrīšana.

  • Komplektā 2 gab.

  • Kompakts izmērs

  • Uzspraužams

  • Lieliska tīrīšana, baltāki zobi

Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

Philips Sonicare DiamondClean zobu sukas uzgalis notīra līdz 100 % vairāk plankumu, nodrošinot baltākus zobus tikai 7 dienās.

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.

Izstrādāts maksimālai kustībai

Izstrādāts maksimālai kustībai

Philips Sonicare zobu sukas uzgaļi ir svarīgākā daļa no mūsu galvenās tehnoloģijas, kas nodrošina augstas frekvences un amplitūdas sukas kustības, veicot vairāk nekā 31 000 zobu sukas kustības minūtē. Mūsu nepārspētā ultraskaņas tehnoloģija nodod jaudu no roktura līdz pat sukas uzgaļa galam. Šī ultraskaņas virzība rada dinamisku, plūstošu darbību, kas iedzen šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, nodrošinot izcilu, bet saudzīgu tīrīšanu katru reizi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/11/2017

Lietuva

Lietuva

puiki burnos prieziura :)

burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

13/07/2020

България

България

Четка за цялото семейство

При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.

Plusi

По-чисти зъби

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.