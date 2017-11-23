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Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Kompakts izmērs
Uzspraužams
Lieliska tīrīšana, baltāki zobi
Philips Sonicare DiamondClean zobu sukas uzgalis notīra līdz 100 % vairāk plankumu, nodrošinot baltākus zobus tikai 7 dienās.
DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.
Philips Sonicare zobu sukas uzgaļi ir svarīgākā daļa no mūsu galvenās tehnoloģijas, kas nodrošina augstas frekvences un amplitūdas sukas kustības, veicot vairāk nekā 31 000 zobu sukas kustības minūtē. Mūsu nepārspētā ultraskaņas tehnoloģija nodod jaudu no roktura līdz pat sukas uzgaļa galam. Šī ultraskaņas virzība rada dinamisku, plūstošu darbību, kas iedzen šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, nodrošinot izcilu, bet saudzīgu tīrīšanu katru reizi.
4.8
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dantys123
23/11/2017
Lietuva
puiki burnos prieziura :)
burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
siela75
13/07/2020
България
Четка за цялото семейство
При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.
Plusi
По-чисти зъби
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби