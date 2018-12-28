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Sonicare

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  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsElektriskā zobu birste

HX6311/02

4.8
| (143) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
Philips Sonicare elektriskā zobu birste HX6311/02 uzlabo bērnu zobu veselību
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Elektriskā zobu birste bērniem

Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību

  • 2 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Gumijotais birstes uzgalis ir izstrādāts, lai aizsargātu bērnu zobus

Gumijotais birstes uzgalis ir izstrādāts, lai aizsargātu bērnu zobus

Gumijotais birstes uzgalis ir izstrādāts, lai aizsargātu bērnu zobus

KidTimer palīdz palielināt zobu tīrīšanas ilgumu

KidTimer palīdz palielināt zobu tīrīšanas ilgumu

90 dienu laikā zobu tīrīšanas ilgums tiek pakāpeniski palielināts, sasniedzot zobārstu ieteiktās 2 minūtes

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.8

no 5

143

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/12/2018

Latvija

Latvija

Lieliska zobubirste

Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

03/01/2018

Latvija

Latvija

Ļoti laba zobu birste

Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Džiaugsmas vaikui

Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, standarta režīms