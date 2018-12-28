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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
2 režīmi
2 zobu birstes uzgaļi
Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.
Gumijotais birstes uzgalis ir izstrādāts, lai aizsargātu bērnu zobus
90 dienu laikā zobu tīrīšanas ilgums tiek pakāpeniski palielināts, sasniedzot zobārstu ieteiktās 2 minūtes
4.8
no 5
143
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Annija
28/12/2018
Latvija
Lieliska zobubirste
Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
relakse
03/01/2018
Latvija
Ļoti laba zobu birste
Ļoti patīkama un labi notīra zobus. Nav ļoti skaļa. Ļoti maiga zobu birstes vibrācija, tomēr izcili notīra aplikumu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Džiaugsmas vaikui
Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, standarta režīms