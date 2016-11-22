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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
2 režīmi
2 zobu birstes uzgaļi
Šai Philips Sonicare elektriskajai zobu birstei ir 2 izmēru birstes uzgaļi, kas īpaši paredzēti saudzīgai tīrīšanai un zobu aizsardzībai to svarīgākajos attīstības posmos
Izturīga roktura konstrukcija ļauj bērniem uzglabāt zobu birsti stateniski, kā arī uzlikt zobu pastu, kad zobu birste atrodas līmeniski.
Ergonomiski izstrādāta, lai vecākiem un bērniem dotu iespēju zobus tīrīt kopā vai atsevišķi
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Monia78
07/04/2014
Polska
najlepsza szczoteczka dla dzieci
Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, standarta režīms