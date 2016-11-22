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Sonicare

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  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
  • Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsSonic elektriskā zobu birste

HX6381/02

4.7
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību
Philips Sonicare elektriskā zobu birste, kas veicina bērnu zobu veselību
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Elektriskā zobu birste bērniem

Palīdziet bērniem pašiem nodrošināt zobu veselību

  • 2 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

Vecumam atbilstoši birstes uzgaļi, kas aizsargā bērnu zobus

Vecumam atbilstoši birstes uzgaļi, kas aizsargā bērnu zobus

Šai Philips Sonicare elektriskajai zobu birstei ir 2 izmēru birstes uzgaļi, kas īpaši paredzēti saudzīgai tīrīšanai un zobu aizsardzībai to svarīgākajos attīstības posmos

Forma, kas nedeformējās

Forma, kas nedeformējās

Izturīga roktura konstrukcija ļauj bērniem uzglabāt zobu birsti stateniski, kā arī uzlikt zobu pastu, kad zobu birste atrodas līmeniski.

Multifunkcionāla roktura konstrukcija vecākiem un bērniem

Multifunkcionāla roktura konstrukcija vecākiem un bērniem

Ergonomiski izstrādāta, lai vecākiem un bērniem dotu iespēju zobus tīrīt kopā vai atsevišķi

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

07/04/2014

Polska

Polska

najlepsza szczoteczka dla dzieci

Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, standarta režīms