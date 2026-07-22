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  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.

Jauns

Philips Sonicare For KidsElektriskā zobu birste

HX6500/23

4.9
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
Ar Sonicare For Kids zobu suku ir vieglāk izkopt bērna zobu tīrīšanas rutīnu jau no paša sākuma. Tā ir saudzīgāka, taču efektīvāka nekā manuālā zobu suka. Varat baudīt sirdsmieru, jo bērna smaids ir aizsargāts.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, palīdzot novērst caurumu veidošanos

Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.

  • Saudzīgāka iedarbība uz smaganām

  • 2 min skaņas taimeris

  • Personalizēšana ar uzlīmēm

  • Akumulatora darbības laiks: 14 dienas

Saudzīgāka iedarbība uz smaganām nekā ar manuālo zobu suku

Saudzīgāka iedarbība uz smaganām nekā ar manuālo zobu suku

Saudzīgajā un īpaši saudzīgajā režīmā Sonicare For Kids ļauj rūpēties par bērna smaidu ikvienā dzīves posmā. Bērnam piemērota lieluma zobu sukas uzgalis darbojas ar maigām vibrācijām, kas padara zobu tīrīšanu patīkamu, tāpēc jūs varat paļauties, ka zobi ir rūpīgi, bet saudzīgi iztīrīti.

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, palīdzot novērst caurumu veidošanos

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, palīdzot novērst caurumu veidošanos

Mazus zobiņus gaida diži darbi, un ar Sonicare For Kids zobu sukas uzgali par tiem var lieliski parūpēties. Sari ir īpaši gari, tāpēc var iztīrīt zobu starpas un grūti sasniedzamas vietas, tādējādi ar katru kustību var notīrīt vairāk aplikuma. Zobu sukas darbība ir saudzīga, taču efektīva, tāpēc palīdz novērst caurumu veidošanos.

Personalizēšana ar uzlīmēm

Personalizēšana ar uzlīmēm

Zobu tīrīšanu var bagātināt ar radošiem mirkļiem, kas bērnam sagādā prieku. Zobu suku var izrotāt ar dažādām uzlīmēm, kas atspoguļo bērna noskaņojumu, tādējādi padarot rutīnu rotaļīgu un palīdzot nostiprināt labus paradumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/07/2026

Polska

Polska

Pomaga utrzymać nawyki prawidłowego mycia zebow

Polecam. Szczególnie fajna funkcja to sygnały dźwiękowe które przypominają dziecku o zmianie strefy co 30 sekund, a po 2 minutach rozbrzmiewa końcowy dźwięk. W zestawie są też naklejki wiec dziecko samo moze spersonalizować swoja szczoteczka - świetna opcja. Wszystko to pomaga wyrobić dobre i trwałe nawyki.

Plusi

Dźwięki, dluga praca baterii, naklejki do personalizacji

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-22

22/07/2026

Polska

Polska

Pierwsza szczoteczka malucha

Delikatne włosie sprawia, że szczoteczka jest komfortowa dla dziecięcych ząbków i dziąseł. To świetny wybór, aby wyrabiać dobre nawyki już od najmłodszych lat.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-10

21/07/2026

Polska

Polska

Spełnia nasze oczekiwania

Zaskoczyło mnie, jak chętnie synek szczotkuje zęby tą szczoteczką- możliwe, że to zasługa naklejek. Z zalet to na pewno rozmiar, szczoteczka ładnie leży w dłoniach dziecka. Mega polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-20

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci

Date of Use 2026-07-20

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  1. salīdzinot ar manuālu zobu birsti