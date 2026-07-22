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Jauns
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Saudzīgāka iedarbība uz smaganām
2 min skaņas taimeris
Personalizēšana ar uzlīmēm
Akumulatora darbības laiks: 14 dienas
Saudzīgajā un īpaši saudzīgajā režīmā Sonicare For Kids ļauj rūpēties par bērna smaidu ikvienā dzīves posmā. Bērnam piemērota lieluma zobu sukas uzgalis darbojas ar maigām vibrācijām, kas padara zobu tīrīšanu patīkamu, tāpēc jūs varat paļauties, ka zobi ir rūpīgi, bet saudzīgi iztīrīti.
Mazus zobiņus gaida diži darbi, un ar Sonicare For Kids zobu sukas uzgali par tiem var lieliski parūpēties. Sari ir īpaši gari, tāpēc var iztīrīt zobu starpas un grūti sasniedzamas vietas, tādējādi ar katru kustību var notīrīt vairāk aplikuma. Zobu sukas darbība ir saudzīga, taču efektīva, tāpēc palīdz novērst caurumu veidošanos.
Zobu tīrīšanu var bagātināt ar radošiem mirkļiem, kas bērnam sagādā prieku. Zobu suku var izrotāt ar dažādām uzlīmēm, kas atspoguļo bērna noskaņojumu, tādējādi padarot rutīnu rotaļīgu un palīdzot nostiprināt labus paradumus.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
krupinska.m
22/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Pomaga utrzymać nawyki prawidłowego mycia zebow
Polecam. Szczególnie fajna funkcja to sygnały dźwiękowe które przypominają dziecku o zmianie strefy co 30 sekund, a po 2 minutach rozbrzmiewa końcowy dźwięk. W zestawie są też naklejki wiec dziecko samo moze spersonalizować swoja szczoteczka - świetna opcja. Wszystko to pomaga wyrobić dobre i trwałe nawyki.
Plusi
Dźwięki, dluga praca baterii, naklejki do personalizacji
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-22
Arbuzowa34
22/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Pierwsza szczoteczka malucha
Delikatne włosie sprawia, że szczoteczka jest komfortowa dla dziecięcych ząbków i dziąseł. To świetny wybór, aby wyrabiać dobre nawyki już od najmłodszych lat.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-10
Beata M
21/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Spełnia nasze oczekiwania
Zaskoczyło mnie, jak chętnie synek szczotkuje zęby tą szczoteczką- możliwe, że to zasługa naklejek. Z zalet to na pewno rozmiar, szczoteczka ładnie leży w dłoniach dziecka. Mega polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-20
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6500/23 Szczoteczka soniczna dla dzieci
Date of Use 2026-07-20
salīdzinot ar manuālu zobu birsti