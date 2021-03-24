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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
1 režīms
1 zobu birstes galviņa
Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.
Šis unikālais, izliektais zobu birstes uzgalis atvieglo piekļuvi aizmugures zobiem, likvidējot aplikumu šajās grūti aizsniedzamajās zonās.
Philips Sonicare ir piemērota elektriskā zobu birste breketēm (uzgaļi nolietojas ātrāk, lietojot brekētēm), un ir droša labotiem zobiem (pildījumiem, kroņiem, venīriem) un periodonta kabatām.
4.7
no 5
623
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Gicha
24/03/2021
Latvija
Super
Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
evaeva
22/07/2019
Latvija
Higēnistam nav ko darīt
Higēnists ieteica iegādāties un pēc tam viņam kārtējā vizītē vairs nebija, ko tīrīt. :D katrā ziņā daudz, daudz mazāk. Tagad pēc zobu iztīrīšanas ar philips elektrisko vai parasto zobu birsti, var just lielu starpību. Kad iztīra ar parasto zobu birsti nav vairs sajūtas, ka zobi ir iztīrīti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
Mick
22/07/2019
Latvija
Iesakāma
Izcili tīru zobu sajūta, līdzīgi kā pēc higiēnista apmeklējuma.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste