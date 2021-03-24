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Sonicare

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Izbeigta ražošana

Philips Sonicare EasyCleanSonic elektriskā zobu birste

HX6511/50

4.7
| (623) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Labāka aplikuma likvidēšana
Philips Sonicare elektriskās zobu birstes unikālā dinamiskā tīrīšanas darbība saudzīgi un efektīvi iztīra dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Vienkārša pāreja no manuālas zobu birstes

Labāka aplikuma likvidēšana

  • 1 režīms

  • 1 zobu birstes galviņa

Likvidē līdz pat 2x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 2x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Patentētā Sonic tehnoloģija likvidē līdz pat 2x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Philips Sonicare zobu birste palīdz baltināt zobus

Philips Sonicare zobu birste palīdz baltināt zobus

Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste palīdz likvidēt un samazināt aplikumu uz jūsu zobiem mirdzošam smaidam.

Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm

Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm

Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai 2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra katra mutes daļa, bet SmarTimer signāls atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un precīza.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

623

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

24/03/2021

Latvija

Latvija

Super

Sajūtama atšķirība jau no pirmās mazgāšanas reizes. Zobi liekas arī baltāki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

22/07/2019

Latvija

Latvija

Higēnistam nav ko darīt

Higēnists ieteica iegādāties un pēc tam viņam kārtējā vizītē vairs nebija, ko tīrīt. :D katrā ziņā daudz, daudz mazāk. Tagad pēc zobu iztīrīšanas ar philips elektrisko vai parasto zobu birsti, var just lielu starpību. Kad iztīra ar parasto zobu birsti nav vairs sajūtas, ka zobi ir iztīrīti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

22/07/2019

Latvija

Latvija

Iesakāma

Izcili tīru zobu sajūta, līdzīgi kā pēc higiēnista apmeklējuma.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyClean HX6511/35 Elektriskā zobu birste

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Atrunas

  1. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms

  2. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste