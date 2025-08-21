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Jauns
HX6600/11
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma
Palīdz novērst caurumu veidošanos
Interaktīva lietotne, jautra zobu tīrīšana
2 minūšu taimeris ar gaismu un skaņām
Akumulatora darbības laiks: 21 diena
Lai tīrīt zobus būtu jautri un tie būtu kopti, izmantojiet lietotni Sonicare For Kids. Kopā ar zobu tīrīšanas palīgu Sparkly bērns var veidot veselīgus paradumus, vienlaikus pelnot balvas un iepazīstot jaunas pasaules. Pateicoties lietotnei, bērns zobus tīra ilgāk un rūpīgāk, tāpēc jums par to nav jāraizējas.
Mazus zobiņus gaida diži darbi, un ar Sonicare For Kids zobu sukas uzgali par tiem var lieliski parūpēties. Sari ir īpaši gari, tāpēc var iztīrīt zobu starpas un grūti sasniedzamas vietas, tādējādi ar katru kustību var notīrīt vairāk aplikuma*. Zobu sukas darbība ir saudzīga, taču efektīva, tāpēc palīdz novērst caurumu veidošanos.
Saudzīgajā un īpaši saudzīgajā režīmā Sonicare For Kids Smart ļauj rūpēties par bērna smaidu ikvienā dzīves posmā. Bērnam piemērota lieluma zobu sukas uzgalis darbojas ar maigām vibrācijām, kas padara zobu tīrīšanu patīkamu, tāpēc jūs varat paļauties, ka zobi ir rūpīgi, bet saudzīgi iztīrīti.
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