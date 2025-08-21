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  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
  • Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.

Jauns

Philips Sonicare For Kids SmartElektriskā zobu birste

HX6600/41

Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.
Ar Sonicare For Kids Smart zobu suku tīrīšana kļūst par spēli, kas sajūsmina bērnu. Ir aizraujoša lietotne, ir gaismas un skaņas signāli, ir pat uzlīmes, ar kurām izpausties. Zobu suka ir izstrādāta tā, ka zobus tīra ilgāk un rūpīgāk un tās darbība ir vienlaikus saudzīga un efektīva.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, palīdzot novērst caurumu veidošanos

Rūpīga zobu tīrīšana. Paliekoši paradumi.

  • Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma

  • Palīdz novērst caurumu veidošanos

  • Interaktīva lietotne, jautra zobu tīrīšana

  • 2 minūšu taimeris ar gaismu un skaņām

  • Akumulatora darbības laiks: 21 diena

Ilgāka un rūpīgāka zobu tīrīšana ar lietotni Sonicare For Kids

Ilgāka un rūpīgāka zobu tīrīšana ar lietotni Sonicare For Kids

Lai tīrīt zobus būtu jautri un tie būtu kopti, izmantojiet lietotni Sonicare For Kids. Kopā ar zobu tīrīšanas palīgu Sparkly bērns var veidot veselīgus paradumus, vienlaikus pelnot balvas un iepazīstot jaunas pasaules. Pateicoties lietotnei, bērns zobus tīra ilgāk un rūpīgāk, tāpēc jums par to nav jāraizējas.

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, kas palīdz novērst caurumu veidošanos

Saudzīgi notīra 2 reizes vairāk aplikuma, kas palīdz novērst caurumu veidošanos

Mazus zobiņus gaida diži darbi, un ar Sonicare For Kids zobu sukas uzgali par tiem var lieliski parūpēties. Sari ir īpaši gari, tāpēc var iztīrīt zobu starpas un grūti sasniedzamas vietas, tādējādi ar katru kustību var notīrīt vairāk aplikuma*. Zobu sukas darbība ir saudzīga, taču efektīva, tāpēc palīdz novērst caurumu veidošanos.

Droša un saudzīga mutes dobuma kopšana, kamēr mainās zobi

Droša un saudzīga mutes dobuma kopšana, kamēr mainās zobi

Saudzīgajā un īpaši saudzīgajā režīmā Sonicare For Kids Smart ļauj rūpēties par bērna smaidu ikvienā dzīves posmā. Bērnam piemērota lieluma zobu sukas uzgalis darbojas ar maigām vibrācijām, kas padara zobu tīrīšanu patīkamu, tāpēc jūs varat paļauties, ka zobi ir rūpīgi, bet saudzīgi iztīrīti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinot ar manuālu zobu birsti