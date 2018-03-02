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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
3 režīmi
1 zobu birstes galviņa
Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.
2 minūšu ilgs tīrīšanas režīms ar papildu 30 sekunžu ilgu zobu balināšanas režīmu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta priekšējiem zobiem. Noņem ikdienas aplikumu, kādu rada kafija, tēja, tabaka un sarkanvīns. Zobi tiek baltināti par 2 toņiem gaišāki jau 2 nedēļu laikā.*
Izcilai tīrīšanai katru dienu. Palīdz saglabāt balināšanas rezultātu.
4.7
no 5
157
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Jevgenija
02/03/2018
Lietuva
Puikiausiai išvalo ir balina
Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai
Wojtek G
01/04/2020
Polska
Verificēts pircējs
Super jakość w dobrej cenie
Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.
Plusi
Dokładność czyszczenia
Mīnusi
Drogie koncowki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Alberty777
27/01/2020
Polska
Verificēts pircējs
Super szczoteczka.
Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam
Plusi
Dokladna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste