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Sonicare

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  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi
  • Baltāki, veselīgāki zobi

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic elektriskā zobu birste

HX6731/02

4.7
| (157) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Baltāki, veselīgāki zobi
Visiem patīk spožs un balts smaids. Ļaujiet starot dabiskam zobu baltumam. Ir pierādīts, ka, regulāri izmantojot Sonicare HealthyWhite elektriskās zobu birstes režīmu Clean & White, divu nedēļu laikā no zobiem tiek notīrīts ikdienas aplikums.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Vislabākā zobu birste baltākiem zobiem

Baltāki, veselīgāki zobi

  • 3 režīmi

  • 1 zobu birstes galviņa

Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju

Dabiski baltāki zobi ar patentētu Sonic tehnoloģiju

Ir pierādīts, ka šīs zobu birstes dinamiskā tīrīšana un tieša, plašāka saskare ar katru zobu noņem ikdienas zobu aplikumu, palīdzot saglabāt zobu dabisko baltumu.

Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu

Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu

2 minūšu ilgs tīrīšanas režīms ar papildu 30 sekunžu ilgu zobu balināšanas režīmu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta priekšējiem zobiem. Noņem ikdienas aplikumu, kādu rada kafija, tēja, tabaka un sarkanvīns. Zobi tiek baltināti par 2 toņiem gaišāki jau 2 nedēļu laikā.*

Tīrīšanas režīms: standarta 2 minūšu režīms

Izcilai tīrīšanai katru dienu. Palīdz saglabāt balināšanas rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.7

no 5

157

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

02/03/2018

Lietuva

Lietuva

Puikiausiai išvalo ir balina

Puikiausiai išvalo tarpdančius, po kiekvieno dantų valymo lyg po profesionalios dantų higienos. Dantys baltesni jau po mėnesio naudojimo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6730/33 Du „Sonic“ elektriniai dantų šepetėliai

01/04/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super jakość w dobrej cenie

Bardzo dobrze czyści. Porównując do zwykłej elektrycznej dużo więcej kamienia usuwa z zębów.

Plusi

Dokładność czyszczenia

Mīnusi

Drogie koncowki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

27/01/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super szczoteczka.

Bardzo dokladnie myje zeby lepiej niz OralB. Fajny cower na podróż. Polecam

Plusi

Dokladna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite HX6732/37 Szczoteczka soniczna

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Atrunas

  1. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms

  2. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste