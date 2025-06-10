30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
HX6877/28
HX685T
Reģistrē un izmēģini 30 dienas
Pagarinātā garantija +1 gads
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
3 režīmi, 3 intens. pakāpes
2 BrushSync funkcijas
Ceļojumu futrālis
Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.
Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs režīmiem un trīs intensitātes pakāpēm. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas. Trīs intensitātes iestatījumi no kreisās uz labo pusi ļauj jums pārslēgties no "augstas" intensitātes režīma "zemākas" intensitātes režīmos.
Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.8
no 5
560
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Solvita J
10/06/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Zobu birste
Lietoju ierīci divas nedēļa un viss līdz šim apmierina. Neesmu vēl ladejusi zobu birsti šo 2 nedēļu laikā. Piegāde bija dienas laikā. Līdzi nāca divi uzgaļi kā rezultātā ar draugu mainot uzgaļus varam lietot vienu zobu birsti.
Plusi
Ērtā, izdevīga un labi pilda savu funkciju
Mīnusi
Nav tādu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic elektriskā zobu birste
KristīneSss
22/12/2024
Latvija
Ļoti patīk mana jaunā zobubirste!
Ērti lietojama, ļoti glīta, efektīvi noņem aplikumu. Sajūta kā pēc higiēnista apmeklējuma!
Plusi
Efektīva, jaudīga
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste
Susīte
08/01/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Lielisks produkts.
Lietoju Philips Sonicare elektrisko zobbirsti, kura man ļoti patīk, jo ir ērta lietošanai, ir patīkamas sajūtas mutē tīrot un ir ilgstoša svaiguma sajūta mutē pēc zobu iztīrīšanas. Arī mana zobārste atbalsta manu zobbirstes izvēli. Lielisks produkts!
Plusi
Ir tikai par.
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste