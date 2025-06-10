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  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Elektriskā zobu birste

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.
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Pagarinātā garantija +1 gads

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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 3 režīmi, 3 intens. pakāpes

  • 2 BrushSync funkcijas

  • Ceļojumu futrālis

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Trīs režīmi, trīs intensitātes iestatījumi

Trīs režīmi, trīs intensitātes iestatījumi

Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs režīmiem un trīs intensitātes pakāpēm. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas. Trīs intensitātes iestatījumi no kreisās uz labo pusi ļauj jums pārslēgties no "augstas" intensitātes režīma "zemākas" intensitātes režīmos.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Izprotiet produktu atsauksmes

4.8

no 5

560

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

5
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Solvita J

10/06/2025

Latvija

Verificēts pircējs

Zobu birste

Lietoju ierīci divas nedēļa un viss līdz šim apmierina. Neesmu vēl ladejusi zobu birsti šo 2 nedēļu laikā. Piegāde bija dienas laikā. Līdzi nāca divi uzgaļi kā rezultātā ar draugu mainot uzgaļus varam lietot vienu zobu birsti.

Plusi

Ērtā, izdevīga un labi pilda savu funkciju

Mīnusi

Nav tādu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Sonic elektriskā zobu birste

KristīneSss

22/12/2024

Latvija

Ļoti patīk mana jaunā zobubirste!

Ērti lietojama, ļoti glīta, efektīvi noņem aplikumu. Sajūta kā pēc higiēnista apmeklējuma!

Plusi

Efektīva, jaudīga

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste

Susīte

08/01/2024

Latvija

Verificēts pircējs

Lielisks produkts.

Lietoju Philips Sonicare elektrisko zobbirsti, kura man ļoti patīk, jo ir ērta lietošanai, ir patīkamas sajūtas mutē tīrot un ir ilgstoša svaiguma sajūta mutē pēc zobu iztīrīšanas. Arī mana zobārste atbalsta manu zobbirstes izvēli. Lielisks produkts!

Plusi

Ir tikai par.

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Elektriskā zobu birste

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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste