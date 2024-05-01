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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
UV dezinfekcijas tehnoloģija
Dezinficē 2 zobu birstes uzgaļus**
Attīra, neizmantojot ķimikālijas
Uzlādē 1 zobu birsti***
Apstrādājiet savas birstes uzgaļus ar dezinficējošu gaismu; UV dezinfekcijas ierīces atstarotājs raida dezinficējošu gaismu pār visu birstes uzgali, sniedzot optimālu rezultātu.
Nospiediet pogu vienreiz, lai ieslēgtu UV dezinfekcijas ierīci.
Vienkārša un droša: UV dezinfekcijas ierīce ērti pati izslēdzas, kad 10 minūšu tīrīšanas cikls ir pabeigts.
4.2
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
rknichal
01/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Plusi
Dobra cena i szybka praca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Plusi
łatwość obsługi
Mīnusi
-
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Barack62
11/02/2023
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Plusi
Egyszerű, alapos tisztítás
Mīnusi
Nincs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
H.A., E. coli, S Mutans; HSV-1. Lietošanai kopā ar InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), Proresults (C1) un Premium Plaque Control (C3).
Saderīgs ar visiem uzspraužamajiem uzgaļiem pieaugušajiem paredzētām zobu birstēm