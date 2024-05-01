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Sonicare

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  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
  • Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*

Izbeigta ražošana

UV SanitizerUV dezinfekcijas līdzeklis

HX6907/01

4.2
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*
Iegūstiet lielāku mieru, saglabājot savas Sonicare sukas galvas tīras ar mūsu īpaši izstrādāto UV sanitārās apstrādes tehnoloģiju. Tā nogalina līdz pat 99% baktēriju un vīrusu*, neizmantojot ķīmiskas vielas.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Likvidē līdz pat 99% baktēriju un vīrusu*

Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz suku galvām*

  • UV dezinfekcijas tehnoloģija

  • Dezinficē 2 zobu birstes uzgaļus**

  • Attīra, neizmantojot ķimikālijas

  • Uzlādē 1 zobu birsti***

Birstes uzgaļi tiek apstrādāti ar dezinficējošu gaismu

Birstes uzgaļi tiek apstrādāti ar dezinficējošu gaismu

Apstrādājiet savas birstes uzgaļus ar dezinficējošu gaismu; UV dezinfekcijas ierīces atstarotājs raida dezinficējošu gaismu pār visu birstes uzgali, sniedzot optimālu rezultātu.

Tīriet birstes uzgaļus** ar vienu pogas pieskārienu

Tīriet birstes uzgaļus** ar vienu pogas pieskārienu

Nospiediet pogu vienreiz, lai ieslēgtu UV dezinfekcijas ierīci.

Ierīce izslēdzas pati pēc 10 minūtēm tīrīšanas

Ierīce izslēdzas pati pēc 10 minūtēm tīrīšanas

Vienkārša un droša: UV dezinfekcijas ierīce ērti pati izslēdzas, kad 10 minūšu tīrīšanas cikls ir pabeigts.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.2

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

01/05/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Plusi

Dobra cena i szybka praca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Plusi

łatwość obsługi

Mīnusi

-

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Plusi

Egyszerű, alapos tisztítás

Mīnusi

Nincs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. H.A., E. coli, S Mutans; HSV-1. Lietošanai kopā ar InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), Proresults (C1) un Premium Plaque Control (C3).

  2. Saderīgs ar visiem uzspraužamajiem uzgaļiem pieaugušajiem paredzētām zobu birstēm