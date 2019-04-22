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Izbeigta ražošana
2 kompl.
Uzspraužams
Nesatur lateksu
BrushSync savienošanas funkcija
TongueCare+ mēles birste vienā mirklī pārvērš jūsu Philips Sonicare zobu suku par elektrisku mēles tīrītāju ar Sonic spēku. Jebkura mēles birste ir uzspraužama uz Philips Sonicare zobu sukas roktura — gluži tāpat kā standarta birstes uzgalis. Šīs inovatīvās mēles birstes ir vienkārši lietot, nomainīt un tīrīt, un tās ir saderīgas ar visiem Philips Sonicare uzspraužamo zobu suku rokturiem. Papildiniet savu mutes kopšanas ikdienas rituālu ar mēles tīrīšanu — tas ir ērti un vienkārši! Šī mēles birste ir saderīga ar visiem Philips Sonicare zobu suku rokturiem, izņemot PowerUp Battery un Essence.
Lai nodrošinātu nevainojamu mēles tīrību, mēles birstei ir jāpiekļūst ikvienai mēles daļai — to var ērti izdarīt, pateicoties TongueCare+ mēles birstes ergonomiskajai formai. Birstes elastīgais un kompaktais uzgalis viegli notīra nepatīkamu elpu izraisošas baktērijas no visiem nostūriem un starpām.
Viedajā TongueCare+ mēles birstē ir integrēta mikroshēma, kas veido sakarus ar zobu sukas rokturi. Līdzko mēles birste tiek uzsprausta, rokturis to automātiski atpazīst un izvēlas mēles tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un intensitātes līmeni. Jums atliek vien nospiest ieslēgšanas pogu.
4.5
no 5
35
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
linda2
22/04/2019
Latvija
Acīmredzams rezultātss
Līdz šim nebiju pievērsusi īpašu uzmanību mēles tīrīšanai ar parasto zobu birsti, jo likās, ka no tā nav jēgas, bet lietojot šo uzgali, smalko vibrāciju rezultātā arī vizuāli redzams kā viss liekais no mēles tiek notīrīts.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/01 Mēles birstes
Anete
09/04/2019
Latvija
Noteikti nepieciešams visiem!
[Employee of philipsglobal] Ārkārtīgi ērts uzgalis mēles tīrīšanai. Nevaru iedomāties tagad tīrīt mēli ar parasto zobu sukas uzgali vai kādu citu ierīci. Smalkie zariņi pasakaini iztīra, elpa ir izcili svaiga, turklāt tas ir ļoti plakans, tāpēc nebūs nepatīkami vai grūti tīrīt arī mēles aizmuguri.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
arSmaidu
26/03/2019
Latvija
Mutes dobuma veslībai mēles tīrīšana ir īpaši svarīga
Manuprāt, šis uzgalis ir vislabākais veids kā būt pārliecinātam, ka tīri ir ne tikai zobi, bet arī mēle, kas ir īpaši svarīgi, rūpējoties par mutes dobuma veselību.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TongueCare+ HX8072/11 Mēles birstes