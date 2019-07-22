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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
2 režīmi
6 pielāgojami iestatījumi
1 zobu birstes galviņa
Šī Philips Sonicare zobu birste 1 nedēļas laikā likvidē līdz pat 100% vairāk traipu, nodrošinot baltākus zobus.
DiamondClean zobu birstes uzgalim, Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ar vislabāko baltināšanas efektu, ir dimanta formas sari ar vidēju cietību, lai efektīvi, taču saudzīgi notīrītu aplikumu. Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste salīdzinājumā ar parasto zobu birsti nodrošina nepārspējamu tīrīšanu un baltākus zobus.
2 minūtes ilgais (zobārstniecības speciālistu ieteiktais tīrīšanas laiks) Clean režīms nodrošina efektīvāko aplikuma noņemšanu. Režīms White noņem aplikumu no virsmām, kā arī padara zobus baltākus un spilgtākus. Noņem ikdienā lietotās kafijas, tējas, tabakas un sarkanvīna radītos traipus. 2 nedēļu laikā zobi kļūst baltāki par 2 toņiem.
4.7
no 5
249
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
virubon
22/07/2019
Latvija
Labs produkts
Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Mich
26/01/2017
Latvija
Verificēts pircējs
Ilgs baterijas laiks, ērts lietošanā. Izskatās eleganti.
Vairāk par pašu tehnoloģiju prieks - zobu tīrīšana kopš Sonicare ir kaut kas pavisam cits, jauns, un to var aptvert tikai tad kad vismaz 2 ned. šo zobubirsti lieto. Tiešām jūtami uzlabojumi zobiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Lenceg
23/03/2018
Lietuva
Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius
Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms