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Sonicare

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Izbeigta ražošana

Philips Sonicare HealthyWhite+Elektriskā zobu birste

HX8911/01

4.7
| (249) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Likvidē līdz 100% vairāk aplikuma tikai 1 nedēļā*
Padariet savu smaidu spožāku katru dienu, neatsakoties no iecienītajiem ēdieniem un dzērieniem! Philips Sonicare Whitening uzlādējamā zobu birste notīra līdz 100% aplikuma, lai iegūtu baltākus zobus tikai 1 nedēļā*.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

*nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz 100% vairāk aplikuma tikai 1 nedēļā*

  • 2 režīmi

  • 6 pielāgojami iestatījumi

  • 1 zobu birstes galviņa

Likvidē līdz pat 100% vairāk traipu nekā parastā zobu birste*

Likvidē līdz pat 100% vairāk traipu nekā parastā zobu birste*

Šī Philips Sonicare zobu birste 1 nedēļas laikā likvidē līdz pat 100% vairāk traipu, nodrošinot baltākus zobus.

DiamondClean zobu birstes uzgalis Sonicare labākajam baltināšanas efektam

DiamondClean zobu birstes uzgalis Sonicare labākajam baltināšanas efektam

DiamondClean zobu birstes uzgalim, Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ar vislabāko baltināšanas efektu, ir dimanta formas sari ar vidēju cietību, lai efektīvi, taču saudzīgi notīrītu aplikumu. Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste salīdzinājumā ar parasto zobu birsti nodrošina nepārspējamu tīrīšanu un baltākus zobus.

Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu

Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu

2 minūtes ilgais (zobārstniecības speciālistu ieteiktais tīrīšanas laiks) Clean režīms nodrošina efektīvāko aplikuma noņemšanu. Režīms White noņem aplikumu no virsmām, kā arī padara zobus baltākus un spilgtākus. Noņem ikdienā lietotās kafijas, tējas, tabakas un sarkanvīna radītos traipus. 2 nedēļu laikā zobi kļūst baltāki par 2 toņiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

249

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

22/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts

Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

26/01/2017

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ilgs baterijas laiks, ērts lietošanā. Izskatās eleganti.

Vairāk par pašu tehnoloģiju prieks - zobu tīrīšana kopš Sonicare ir kaut kas pavisam cits, jauns, un to var aptvert tikai tad kad vismaz 2 ned. šo zobubirsti lieto. Tiešām jūtami uzlabojumi zobiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

23/03/2018

Lietuva

Lietuva

Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius

Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms