    Philips Sonicare I InterCare zobu sukas uzgaļi, komplektā 3 gab.

    HX9003/87

    Zobu sukas uzgalis ikdienas tīrīšanai

    Ar Intercare maināmo zobu sukas uzgali no Philips Sonicare aizsniedziet slēpto aplikumu, kas palicis zobu starpās. Lieliski rezultāti ik dienu.

    Philips Sonicare I InterCare zobu sukas uzgaļi, komplektā 3 gab.

    Zobu sukas uzgalis ikdienas tīrīšanai

    Sniedzas dziļi starp zobiem

    Dziļa tīrīšana starp zobiem un grūti aizsniedzamās vietās

    Mūsu Intercare zobu sukas uzgalim ir īpaši gari sariņi, kas palīdz likvidēt līdz pat 3 reizēm vairāk aplikuma** zobu starpās un grūti aizsniedzamās vietās.

    Sonicare Fluid Action sistēma

    Philips Sonicare zobu suka tīra zobus vienlaikus maigi un efektīvi, un tās sari ar vairāk nekā 62 000 kustībām minūtē parūpējas par jūsu zobiem un smaganām. Sonicare Fluid Action sistēma papildina saru darbību, pievadot šķidrumu dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju.

    Pierādīta efektivitāte mutes dobuma kopšanā

    Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir rūpīgi izstrādāti un klīniski pārbaudīti. Tas sniedz pārliecību par atbilstību augstiem kvalitātes, drošuma un veiktspējas standartiem.

    Ar BrushSync atgādinājumiem tīrīšana vienmēr būs efektīva

    Vai zinājāt, ka pēc trīs mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukas ir aprīkotas ar BrushSynv tehnoloģiju. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

    Sader ar visiem Philips Sonicare uzspraužamajiem rokturiem

    Šis sukas uzgalis ir saderīgs ar visām Philips Sonicare elektriskajām zobu sukām.*** Vienkāršu uzspiediet vai noņemiet to ērtai maiņai un tīrīšanai.

    Izgatavots no 70% bioplastmasas

    Mēs cenšamies mazināt plastmasas, kas iegūta no fosilā kurināmā, izmantošanu mūsu izstrādājumos. Tāpēc 70% plastmasas, kas izmantota šajā zobu sukas uzgalī, sastāda bioplastmasa.*

    Pārstrādājams papīra iepakojums

    Visi mūsu birstes uzgaļi tiek nodrošināti papīra iepakojumā, kuru var pārstrādāt attiecīgās atkritumu pārstrādes vietās.

    Tehniskā specifikācija

    • Dizains un apdare

      Krāsa
      Balta
      Saru stingrums
      Vidēji mīksts
      Sari ar indikatoru
      Zila saru krāsa, kas kļūst blāva
      Lielums
      Standarta
      Viedā birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija

    • Saderība

      Birstes uzgaļu sistēma
      Uzspraužams
      Nav piemērots
      Philips One
      Saderīgās zobu sukas
      Philips Sonicare

    • Komplektā iekļautie piederumi

      Suku uzgaļi
      3 I Intercare

    • Kvalitāte un sniegums

      Maināmas detaļas
      Ik pēc 3 mēnešiem
      Pārbaudīts
      optimālai lietošanai
      Ieguvums
      Nosēdumu noņemšana

    • noteikts zobu sukas uzgaļa plastmasai, ņemot vērā masas līdzsvaru
    • * salīdzinot ar parasto zobu suku
    • ** Izņemot Philips One

    Mutes veselības aprūpe:

