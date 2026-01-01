HX9004/87
Zobu sukas uzgalis ikdienas tīrīšanai
Ar Intercare maināmo zobu sukas uzgali no Philips Sonicare aizsniedziet slēpto aplikumu, kas palicis zobu starpās. Lieliski rezultāti ik dienu.Skatīt visas priekšrocības
Mūsu Intercare zobu sukas uzgalim ir īpaši gari sariņi, kas palīdz likvidēt līdz pat 3 reizēm vairāk aplikuma** zobu starpās un grūti aizsniedzamās vietās.
Philips Sonicare zobu suka tīra zobus vienlaikus maigi un efektīvi, un tās sari ar vairāk nekā 62 000 kustībām minūtē parūpējas par jūsu zobiem un smaganām. Sonicare Fluid Action sistēma papildina saru darbību, pievadot šķidrumu dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju.
Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir rūpīgi izstrādāti un klīniski pārbaudīti. Tas sniedz pārliecību par atbilstību augstiem kvalitātes, drošuma un veiktspējas standartiem.
Vai zinājāt, ka pēc trīs mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukas ir aprīkotas ar BrushSynv tehnoloģiju. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.
Šis sukas uzgalis ir saderīgs ar visām Philips Sonicare elektriskajām zobu sukām.*** Vienkāršu uzspiediet vai noņemiet to ērtai maiņai un tīrīšanai.
Mēs cenšamies mazināt plastmasas, kas iegūta no fosilā kurināmā, izmantošanu mūsu izstrādājumos. Tāpēc 70% plastmasas, kas izmantota šajā zobu sukas uzgalī, sastāda bioplastmasa.*
Visi mūsu birstes uzgaļi tiek nodrošināti papīra iepakojumā, kuru var pārstrādāt attiecīgās atkritumu pārstrādes vietās.
