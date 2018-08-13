ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
  • Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandarta Sonic zobu birstes uzgaļi

HX9042/07

3.7
| (10) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas
Grūti aizsniedzamu vietu tīrīšana tagad ir kļuvusi daudz vieglāka. Mūsu AdaptiveClean birstes uzgalis nodrošina 4x lielāku virsmas saskari* un viegli absorbē pārāk lielu tīrīšanas spiedienu. Taču tīrīšanas laikā varat iegūt izcilus rezultātus, nenodarot kaitējumu smaganām.
Skatīt visas priekšrocības

Mūsu rūpīgās tīrīšanas birstes uzgalis

Rūpīgāka tīrīšana, veselīgākas smaganas

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Rūpīgāka tīrīšana

4x ciešāka saskare ar virsmu*, nodrošinot vieglu un rūpīgu tīrīšanu

4x ciešāka saskare ar virsmu*, nodrošinot vieglu un rūpīgu tīrīšanu

Mūsu AdaptiveClean elektriskās zobu birstes uzgalis ir unikāls, jo pielāgojas jūsu zobu un smaganu formai. Birstes uzgaļa gumijas sānu daļas ir saudzīgas un lokanas, bet sari pielāgojas katra zoba virsmai. Tādējādi saskare ar zobu virsmu ir 4x ciešāka*, savukārt aplikuma (gar smaganu līniju un starp zobiem) noņemšanas efektivitāte pieaug līdz pat 10x reizēm.** Pat grūti aizsniedzamas vietas tiek rūpīgi iztīrītas, vienlaikus saudzējot smaganas.

Līdz pat 2x labāka smaganām nekā manuāla zobu birste

Līdz pat 2x labāka smaganām nekā manuāla zobu birste

Izmantojot AdaptiveClean birstes uzgali, pat visrūpīgākā tīrīšana ir saudzējoša. Kad Sonic zobu birste virzās gar smaganu līniju, lokanās birstes malas un sari absorbē pārmērīgu spiedienu. Tādēļ mīkstie audi ap smaganām tiek aizsargāti, pat ja birste tiek stingri spiesta.

10x efektīvāka aplikuma noņemšana** no grūti aizsniedzamām zonām

10x efektīvāka aplikuma noņemšana** no grūti aizsniedzamām zonām

Mūsu visnovatoriskākais birstes uzgalis nodrošina līdz šim visrūpīgāko tīrīšanu. Ar savu lokano formu AdaptiveClean birstes uzgalis var noņem līdz pat 10x vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām zonām. Birstes uzgalis ir īpaši izstrādāts, lai uzlabotu Philips Sonic zobu birstes dinamiskās tīrīšanas darbību. Izmantojot šo zobu birsti, lielisko tīrīšanas rezultātu ne tikai redzēsiet, bet arī sajutīsiet.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.7

no 5

10

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

04/09/2018

România

România

Foarte multumit.

Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar DiamondClean birstes uzgali

  2. nekā parastā zobu birste