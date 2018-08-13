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Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
Rūpīgāka tīrīšana
Mūsu AdaptiveClean elektriskās zobu birstes uzgalis ir unikāls, jo pielāgojas jūsu zobu un smaganu formai. Birstes uzgaļa gumijas sānu daļas ir saudzīgas un lokanas, bet sari pielāgojas katra zoba virsmai. Tādējādi saskare ar zobu virsmu ir 4x ciešāka*, savukārt aplikuma (gar smaganu līniju un starp zobiem) noņemšanas efektivitāte pieaug līdz pat 10x reizēm.** Pat grūti aizsniedzamas vietas tiek rūpīgi iztīrītas, vienlaikus saudzējot smaganas.
Izmantojot AdaptiveClean birstes uzgali, pat visrūpīgākā tīrīšana ir saudzējoša. Kad Sonic zobu birste virzās gar smaganu līniju, lokanās birstes malas un sari absorbē pārmērīgu spiedienu. Tādēļ mīkstie audi ap smaganām tiek aizsargāti, pat ja birste tiek stingri spiesta.
Mūsu visnovatoriskākais birstes uzgalis nodrošina līdz šim visrūpīgāko tīrīšanu. Ar savu lokano formu AdaptiveClean birstes uzgalis var noņem līdz pat 10x vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām zonām. Birstes uzgalis ir īpaši izstrādāts, lai uzlabotu Philips Sonic zobu birstes dinamiskās tīrīšanas darbību. Izmantojot šo zobu birsti, lielisko tīrīšanas rezultātu ne tikai redzēsiet, bet arī sajutīsiet.
3.7
no 5
10
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Paulm
04/09/2018
România
Foarte multumit.
Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Salīdzinot ar DiamondClean birstes uzgali
nekā parastā zobu birste