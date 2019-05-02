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  • Baltāks, žilbinošāks smaids
  • Baltāks, žilbinošāks smaids
  • Baltāks, žilbinošāks smaids
  • Baltāks, žilbinošāks smaids
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  • Baltāks, žilbinošāks smaids
  • Baltāks, žilbinošāks smaids
  • Baltāks, žilbinošāks smaids

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandarta zobu birstes uzgaļi

HX9062/17

4.9
| (98) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Baltāks, žilbinošāks smaids
Ēdieni un dzērieni var padarīt jūsu smaidu nespodru. W3 Premium White birstes uzgalis var padarīt jūsu smaidu ievērojami baltāku. Pulējošie sari notīra plankumus no zobu virsmas un tikai 3 dienu laikā padara jūsu zobus ievērojami baltākus, vienlaikus rūpējoties par to dziļu tīrīšanu.
Skatīt visas priekšrocības

Tikai 3 dienu laikā noņem par 100 % vairāk plankumu*

Baltāks, žilbinošāks smaids

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • BrushSync savienošanas funkcija

Tikai 3 dienu laikā noņem līdz pat 100 % vairāk zobu virsmas plankumu*

Tikai 3 dienu laikā noņem līdz pat 100 % vairāk zobu virsmas plankumu*

Philips Sonicare Premium White birstes uzgaļa centrā blīvi izvietotie sari noņem aplikumu, kā arī ēdienu un dzērienu radītos plankumus uz zobu virsmas. Birstes uzgaļa elastīgās sānu malas ļauj sariem pielāgoties jūsu zobu un smaganu neatkārtojamajai formai un nodrošināt rūpīgu un dziļu tīrīšanu, kā arī žilbinošāku smaidu tikai 3 dienu laikā.

Līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** rūpīgam tīrīšanas rezultātam bez liekām pūlēm

Līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** rūpīgam tīrīšanas rezultātam bez liekām pūlēm

Ar mūsu adaptīvās tīrīšanas tehnoloģiju tīrīšanas process katru reizi ir individuāli pielāgots tieši jums. Premium White birstes uzgaļa mīkstās un elastīgās gumijas sānu malas pielāgojas jūsu mutes dobumam. Birstes sari pielāgojas jūsu smaganām un zobiem, nodrošinot līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** nekā standarta birstes uzgalim. Tas ļauj nodrošināt rūpīgāku un dziļāku tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās. Adaptīvās tīrīšanas tehnoloģija ļauj saudzīgi tīrīt gar smaganu līniju, kā arī absorbē pārmērīgu spiedienu tīrīšanas laikā un nodrošina patīkamas slaukošas kustības, kas sniedz izcilu tīrīšanas rezultātu.

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Ar Premium White jūs iegūsiet izcilu tīrīšanas rezultātu un zobu ikdienas balināšanu. Birstes uzgaļa elastīgā forma palīdz likvidēt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma**** no zobu virsmas un gar smaganu līniju, nodrošinot rūpīgu un dziļu tīrīšanas rezultātu, ko iespējams gan saskatīt, gan sajust.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

98

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

02/05/2019

Latvija

Latvija

Mans favorīts no vision uzgaļiem!

Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

22/04/2019

Latvija

Latvija

Visbiežāk lietotais uzglalis!

Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi

09/04/2019

Latvija

Latvija

Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai

Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi

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Atrunas

  1. lietojot režīmu White+ ar populārāko balinošo zobu pastu salīdzinājumā ar manuālo zobu suku

  2. BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™

  3. salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali

  4. salīdz. ar manuālu zobu suku