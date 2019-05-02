30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
Philips Sonicare Premium White birstes uzgaļa centrā blīvi izvietotie sari noņem aplikumu, kā arī ēdienu un dzērienu radītos plankumus uz zobu virsmas. Birstes uzgaļa elastīgās sānu malas ļauj sariem pielāgoties jūsu zobu un smaganu neatkārtojamajai formai un nodrošināt rūpīgu un dziļu tīrīšanu, kā arī žilbinošāku smaidu tikai 3 dienu laikā.
Ar mūsu adaptīvās tīrīšanas tehnoloģiju tīrīšanas process katru reizi ir individuāli pielāgots tieši jums. Premium White birstes uzgaļa mīkstās un elastīgās gumijas sānu malas pielāgojas jūsu mutes dobumam. Birstes sari pielāgojas jūsu smaganām un zobiem, nodrošinot līdz pat 4 reizēm vairāk saskares ar virsmu** nekā standarta birstes uzgalim. Tas ļauj nodrošināt rūpīgāku un dziļāku tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās. Adaptīvās tīrīšanas tehnoloģija ļauj saudzīgi tīrīt gar smaganu līniju, kā arī absorbē pārmērīgu spiedienu tīrīšanas laikā un nodrošina patīkamas slaukošas kustības, kas sniedz izcilu tīrīšanas rezultātu.
Ar Premium White jūs iegūsiet izcilu tīrīšanas rezultātu un zobu ikdienas balināšanu. Birstes uzgaļa elastīgā forma palīdz likvidēt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma**** no zobu virsmas un gar smaganu līniju, nodrošinot rūpīgu un dziļu tīrīšanas rezultātu, ko iespējams gan saskatīt, gan sajust.
4.9
no 5
98
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
SibillaBille
02/05/2019
Latvija
Mans favorīts no vision uzgaļiem!
Šo es lietoju visu laiku! Zobi nav jūtīgi, smaganas neasiņo, viss ir tīrs un nopucēts kā pēc higēnista! Forši - iesaku!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
linda2
22/04/2019
Latvija
Visbiežāk lietotais uzglalis!
Šo uzgali lietoju visbiežāk, ātri sasniedzams efekts, palīdz efektīvi atbrrīvoties no tējas un vīna pleķiem uz zobiem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/17 Standarta zobu birstes uzgaļi
Anete
09/04/2019
Latvija
Perfektais zobu birstes uzgalis ikdienai
Šo uzgali lietoju katru dienu white+ režīmā un jau pēc dažām dienām redzēju starpību sava smaida baltumā. Ļoti ērts, vidējas cietības.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par W3 Premium White HX9062/33 Standarta zobu birstes uzgaļi
lietojot režīmu White+ ar populārāko balinošo zobu pastu salīdzinājumā ar manuālo zobu suku
BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar zobu suku uzgaļiem, kas atbalsta Philips Sonicare BrushSync™
salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali
salīdz. ar manuālu zobu suku