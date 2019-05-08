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  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
  • Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi

Izbeigta ražošana

Philips SonicareStandarta zobu sukas komplekts

HX9073/33

4.8
| (74) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi
C3 Premium Plaque Defence birstes uzgalis nodrošina lieliskus rezultātus un noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*. G3 Premium Gum Care birstes uzgalis tikai divu nedēļu laikā padara smaganas 7 reizes veselīgākas***, savukārt W Premium White 3 dienu laikā noņem par 100 % vairāk plankumu*
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Pilnīgai zobu un smaganu kopšanai

Dziļāka tīrīšana, veselīgākas smaganas un baltāki zobi

  • 3 uzgaļu komplekts

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • BrushSync savienošanas funkcija

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Zobu sukas uzgaļa elastīgais dizains ļauj notīrīt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.

Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas tikai 2 nedēļās***

Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas tikai 2 nedēļās***

Ar Philips Sonicare Premium Gum Care birstes uzgali pat visrūpīgākā tīrīšana ir maiga. Zobu sukai pārvietojoties pa smaganu līniju, Premium Gum Care elastīgās sānu malas un sari absorbē lieko spiedienu un aizsargā jūsu smaganas arī tad, ja tīrāt pārāk spēcīgi. Sari atbrīvo smaganu līniju no aplikuma un baktērijām, uzlabojot smaganu veselību. Birstes uzgaļa izliektais dizains nodrošina optimālu saskari ar virsmu.

Tikai 3 dienu laikā noņem līdz pat 100 % vairāk zobu virsmas plankumu*

Tikai 3 dienu laikā noņem līdz pat 100 % vairāk zobu virsmas plankumu*

Philips Sonicare Premium White birstes uzgaļa centrā blīvi izvietotie sari noņem aplikumu, kā arī ēdienu un dzērienu radītos plankumus uz zobu virsmas. Birstes uzgaļa elastīgās sānu malas ļauj sariem pielāgoties jūsu zobu un smaganu neatkārtojamajai formai un nodrošināt rūpīgu un dziļu tīrīšanu, kā arī žilbinošāku smaidu tikai 3 dienu laikā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

74

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

08/05/2019

Polska

Polska

godna polecenia

bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

09/02/2018

Polska

Polska

ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad

Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki

22/11/2020

Україна

Україна

Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра

Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!

Plusi

Качественный материал, доступная цена

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali

  3. Gum Care režīma salīdzinājums ar manuālu zobu suku; saskaņā ar GBI veiktiem mērījumiem

  4. BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar Philips Sonicare BrushSync™ zobu sukas rokturiem