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Izbeigta ražošana
3 uzgaļu komplekts
Standarta izmērs
Uzspraužams
BrushSync savienošanas funkcija
Zobu sukas uzgaļa elastīgais dizains ļauj notīrīt līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.
Ar Philips Sonicare Premium Gum Care birstes uzgali pat visrūpīgākā tīrīšana ir maiga. Zobu sukai pārvietojoties pa smaganu līniju, Premium Gum Care elastīgās sānu malas un sari absorbē lieko spiedienu un aizsargā jūsu smaganas arī tad, ja tīrāt pārāk spēcīgi. Sari atbrīvo smaganu līniju no aplikuma un baktērijām, uzlabojot smaganu veselību. Birstes uzgaļa izliektais dizains nodrošina optimālu saskari ar virsmu.
Philips Sonicare Premium White birstes uzgaļa centrā blīvi izvietotie sari noņem aplikumu, kā arī ēdienu un dzērienu radītos plankumus uz zobu virsmas. Birstes uzgaļa elastīgās sānu malas ļauj sariem pielāgoties jūsu zobu un smaganu neatkārtojamajai formai un nodrošināt rūpīgu un dziļu tīrīšanu, kā arī žilbinošāku smaidu tikai 3 dienu laikā.
4.8
no 5
74
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
huterski
08/05/2019
Polska
godna polecenia
bardzo dobrze myje zęby nie kaleczy dziąseł i nie zdziera szkliwa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
wiolik13
09/02/2018
Polska
ten produkt jak dla mnie nie ma żadnych wad
Polecam, na chwilę obecną nie mogę zaznaczyć żadnych wad użytkowania Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control - HX9073/07
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Zestaw standardowych główek szczoteczki
iriska71
22/11/2020
Україна
Мой выбор щетки Philips сегодня и завтра
Купила первый раз. Данный набор состоит из 3 разных насадок. Хочу определиться какая мне больше всего подойдет. В принципе, все классненькие. Материал из которого изготовлены щетки хороший, надеюсь прослужат долго. Щетки идеально очищают зубы. При этом, не позволяют образовываться налету и камням на зубах. Они тщательно очищает труднодоступные места, хорошо массирует десна и не создают дискомфорта. Рекомендую девочки и мальчики !!!!
Plusi
Качественный материал, доступная цена
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HX9073/07 Змішаний набір стандартних насадок
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
salīdz. ar DiamondClean birstes uzgali
Gum Care režīma salīdzinājums ar manuālu zobu suku; saskaņā ar GBI veiktiem mērījumiem
BrushSync™ savienošanas funkcija ir saderīga tikai ar Philips Sonicare BrushSync™ zobu sukas rokturiem