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Sonicare

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  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
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  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
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  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana
  • Rūpīga, saudzīga tīrīšana

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonic elektriskā zobu birste

HX9112/12

4.8
| (65) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Rūpīga, saudzīga tīrīšana
Izmantojot FlexCare Platinum, pat rūpīgākā tīrīšana ir pietiekami saudzīga, lai aizsargātu jūsu zobus un smaganas. Pateicoties AdaptiveClean birstes uzgalim un intuitīvajam spiediena sensoram, varat maksimāli likvidēt aplikumu, netraumējot mutes dobumu tīrīšanas laikā.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

10x labāka aplikuma notīrīšana un veselīgākas smaganas*

Rūpīga, saudzīga tīrīšana

  • 3 režīmi, 3 intens. pakāpes

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Ar spiediena sensoru

Likvidē līdz pat 10 x vairāk aplikuma ar AdaptiveClean*

Likvidē līdz pat 10 x vairāk aplikuma ar AdaptiveClean*

Uzlieciet AdaptiveClean birstes uzgali un tīriet zobus pamatīgāk nekā jebkad. Birstes saskare ar zobu virsmu ir uzlabota 4 reizes**, tāpēc grūti aizsniedzamās vietās aplikums tiek likvidēts 10 reizes labāk*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem

Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem

FlexCare Platinum Connected nodrošina patiešām dziļu tīrīšanu. Ar 3 intensitātes iestatījumiem zobus var tīrīt intensīvāk, savukārt 3 darbības režīmi ļauj pielāgot tīrīšanas procesu individuālām vajadzībām. Tīrīšanas režīms rūpīgai ikdienas tīrīšanai, baltināšana — plankumu likvidēšanai uz zobu virsmām un dziļā tīrīšana — īpaši svaigai sajūtai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

65

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. Salīdzinot ar DiamondClean birstes uzgali

  3. katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes