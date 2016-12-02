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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
3 režīmi, 3 intens. pakāpes
2 zobu birstes uzgaļi
Ar spiediena sensoru
Uzlieciet AdaptiveClean birstes uzgali un tīriet zobus pamatīgāk nekā jebkad. Birstes saskare ar zobu virsmu ir uzlabota 4 reizes**, tāpēc grūti aizsniedzamās vietās aplikums tiek likvidēts 10 reizes labāk*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.
FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.
FlexCare Platinum Connected nodrošina patiešām dziļu tīrīšanu. Ar 3 intensitātes iestatījumiem zobus var tīrīt intensīvāk, savukārt 3 darbības režīmi ļauj pielāgot tīrīšanas procesu individuālām vajadzībām. Tīrīšanas režīms rūpīgai ikdienas tīrīšanai, baltināšana — plankumu likvidēšanai uz zobu virsmām un dziļā tīrīšana — īpaši svaigai sajūtai.
4.8
no 5
65
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
maciejano
02/12/2016
Polska
polecam produkt
Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
MartaŻ78
05/10/2016
Polska
NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH
NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
mama30
17/02/2015
Polska
idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)
Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
Salīdzinot ar DiamondClean birstes uzgali
katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes