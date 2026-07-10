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Izbeigta ražošana
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HX9182/10
Izbeigta ražošana
Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Ko norāda Sonicare zobu sukas akumulatora statusa lampiņas?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Kā tīrīt Philips Sonicare zobu suku?
Kā savienot zobu suku ar Sonicare lietotni?
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