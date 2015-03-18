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Izbeigta ražošana

Philips Sonicare FlexCare PlatinumAtkārtoti uzlādējama zobu birste

HX9182/10

4.9

| (37) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izcili tīras zobstarpas

Ar deviņām unikālām tīrīšanas opcijām, intuitīvu spiediena sensoru un mūsdienīgu birstes uzgaļa tehnoloģiju Philips Sonicare FlexCare Platinum pārspēj tradicionālas tīrīšanas rezultātus, lai nodrošinātu nepārspējamu aplikuma likvidēšanu un uzlabotu smaganu veselību.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

zobārstniecības speciālistu ieteiktākais sonic tehnoloģijas zīmols pasaulē1

Likvidē līdz 7x vairāk aplikuma starp zobiem*

Izcili tīras zobstarpas

  • 3 režīmi, 3 intens. pakāpes

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Ar spiediena sensoru

  • Zobu birstes uzgaļa UV hig. līdz.

Pielāgojiet režīmu un intensitāti

Pielāgojiet režīmu un intensitāti

FlexCare Platinum sniedz iespēju izvēlēties no trīs tīrīšanas režīmiem - tīrīšanas (Clean), balināšanas (White) vai smaganu kopšanas (Gum Care) - un trīs intensitātes iestatījumiem - zema, vidēja vai augsta -, lai perfekti pielāgotos jūsu zobu tīrīšanas paradumiem.

Klīniski pierādīts, ka uzlabo smaganu veselību divās nedēļās

Klīniski pierādīts, ka uzlabo smaganu veselību divās nedēļās

Ar īpašu Gum Care režīmu koncentrētai tīrīšanai, lai palīdzētu samazināt smaganu asiņošanu un iekaisumu, klīniski pierādīts, ka FlexCare Platinum uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Jaunais InterCare birstes uzgalis nodrošina uzlabotu starpzobu tīrīšanu

Jaunais InterCare birstes uzgalis nodrošina uzlabotu starpzobu tīrīšanu

Ar īpaši gariem sariem, lai iesniegtos dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, mūsu jaunajā InterCare zobu birstes uzgalī ietverta mūsdienīga tīrīšanas tehnoloģija, lai notīrītu aplikumu un nopulētu zobus, kā arī sari ar indikatoru, kas maina krāsu no zilas uz baltu, ja pienācis laiks mainīt birstes uzgali.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

37

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/03/2015

Latvija

Latvija

Super produkts!!!

Ja nebūtu iegādājies šo produktu, nebūtu zinājis cik šī zobu birste ir lieliska. Pēc katras tīrīšanas reizes - sajūta kā pēc higienista apmeklejuma, zobi tīri, bez aplikuma!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

28/05/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Studie 

  1. Salīdzinājumā ar standarta zobu birsti

  2. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms