ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Go to promotion

Reģistrē un izmēģini līdz 90 dienām

Sonicare

Uzzināt vairāk

  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.
  • Baltāki un veselīgāki zobi.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare DiamondCleanSonic elektriskā zobu birste

HX9362/67

4.7
| (1496) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Baltāki un veselīgāki zobi.
Vislabākais Sonicare baltināšanas efekts, ko nodrošina elegantā Philips Sonicare elektriskā zobu birste. Pārejiet uz Sonicare.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Labākā Philips Sonicare balinošā Sonic zobu birste

Baltāki un veselīgāki zobi.

  • 5 režīmi

  • 2 zobu birstes uzgaļi

  • Lādētājs "Glāze"

  • USB ceļojumu lādētājs

Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*

Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*

Noklikšķiniet uz DiamondClean zobu birstes uzgaļa, lai saudzīgi, bet efektīvi likvidētu plankumus uz zobu virsmas. Blīvi izvietotie centrālie plankumu noņemšanas sari nodrošina 2x baltāku smaidu tikai 7 dienās.*

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

DiamondClean optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas*. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar manuālo zobu suku*, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

1496

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

14/08/2019

Latvija

Latvija

Teicama zobu birste

Izcili iztīra zobus, zobu diegam mazāk darba. Iebūvētās programmas un taimeri atgādina ka jātīra vienmērīgi visas virsmas. Ar vienu uzlādi darbojas vairākas nedēļas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9382/04 Elektriskā zobu birste

10/07/2019

Latvija

Latvija

Lieliska zobu birste

Zobu birste tīra lieliski, zobi kļuva baltāki, der arī jutīgiem zobiem. Higienists ir novērtējis mutes dobumu, pirms elektriskās birstes lietošanas un pēc. Noteikti iesaku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9312/04 Elektriskā zobu birste

09/07/2019

Latvija

Latvija

Liela režīmu izvēle.

Perfekta zobubirste! Nevaru iedomāties dienas sākumu bez viņas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DiamondClean HX9392/39 Elektriskā zobu birste

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms