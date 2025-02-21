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Izbeigta ražošana
Trokšņu slāpēšana Pro+
Dabiska, līdzsvarota skaņa
Augstvērtīgs ādas dizains
38 stundu ilgs darbības laiks
No skaņas līdz materiāliem šīs pāri ausīm liekamās bezvadu austiņas ar aizmugures skaņu ir izveidotas tā, lai jūs iedziļinātos mūzikā. Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu galvas izmērs vai forma, mīkstās atmiņas putu ausu un uzaušu starplikas cieši pieguļ, un, noņemot austiņas, mūzika tiek pārtraukta.
Lieliski noregulētie skaļruņi šajās Hi-Res Audio sertificētajās austiņās nodrošina skaisti līdzsvarotu skaņu neatkarīgi no tā, vai ANC ir ieslēgts vai izslēgts. Bass ir nepārspējami kompakts un spēcīgs. Vidējās frekvences ir pilnīgas un vienmērīgas. Augstajās frekvencēs dzirkstī detaļas.
Klausieties nevainojamā skaļumā neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Adaptīvā trokšņu slāpēšana izmanto vienu ārējo mikrofonu un vienu iekšējo mikrofonu, kas filtrē nevēlamās skaņas, palīdzot jums iegremdēties mūzikā. Informētības režīms ļauj atgriezties atpakaļ pasaulē, kad tas nepieciešams.
Godalgas
3.5
no 5
35
Atsauksmes
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Plusi
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Mīnusi
ciężar, trwałość nauszników
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Plusi
Komfort noszenia i słuchania
Mīnusi
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
@kLodz
11/07/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium
Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach
Plusi
Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie
Mīnusi
trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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