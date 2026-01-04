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Radītas klausītājiem
Ļaujiet savai iemīļotajai mūzikai brīvi skanēt. Šīs augstākās klases bezvadu austiņas, kas aptver ausis, apvieno izsmalcināto Fidelio skanējumu ar izcilu komfortu un mūsu līdz šim viedāko trokšņu kontroli. Uzlieciet tās, un tās jūs aizvedīs citā pasaulē.
Izsmalcināts, dabisks skanējums
Adaptīvā trokšņu slāpēšana
Vieglums un komforts visas dienas garumā
Izcila zvanu kvalitāte
Īpaši izstrādāti kupola formas skaļruņi ar keramikas pārklājumu un zīda balstiekārtu rada līdzsvarotu, dabisku skanējumu, kas ļauj pilnībā iegrimt mūzikā. No stingra, kontrolēta basa līdz siltiem vidējiem toņiem, dzidriem augstajiem toņiem un precīzam instrumentu nošķīrumam — jūsu iecienītākie skaņdarbi iegūst plašumu.
Viedāki algoritmi nepārtraukti pielāgojas apkārtējai videi un austiņu novietojumam, nodrošinot ērtu un aizraujošu klausīšanos. Kustību laikā tiek kompensētas austiņu kausiņu blīvējuma izmaiņas, savukārt klusā vidē automātiski tiek aktivizēts apkārtējās vides uztveršanas režīms. Lai kā jūs kustētos un lai kurp dotos, līdzsvars starp iegrimšanu skaņās un apkārtējās vides uztveri vienmēr ir nevainojams.
Precīzi izstrādātais rāmis un mīkstā proteīna ādas galvas stīpa vienmērīgi sadala svaru, bet ovālie austiņu kausiņi nodrošina efektīvu pasīvo trokšņu izolāciju. Skārienjutīgais panelis ļauj ērti regulēt skaļumu, un, noņemot austiņas, mūzikas atskaņošana tiek apturēta.
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