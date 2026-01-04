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  • Radītas klausītājiem
  • Radītas klausītājiem
  • Radītas klausītājiem

Jauns

FidelioAustiņas, kas aptver ausis

L5/00

Radītas klausītājiem

Ļaujiet savai iemīļotajai mūzikai brīvi skanēt. Šīs augstākās klases bezvadu austiņas, kas aptver ausis, apvieno izsmalcināto Fidelio skanējumu ar izcilu komfortu un mūsu līdz šim viedāko trokšņu kontroli. Uzlieciet tās, un tās jūs aizvedīs citā pasaulē.

Skatīt visas priekšrocības

Radītas klausītājiem

  • Izsmalcināts, dabisks skanējums

  • Adaptīvā trokšņu slāpēšana

  • Vieglums un komforts visas dienas garumā

  • Izcila zvanu kvalitāte

Izsmalcināts. Philips raksturīgais Fidelio skanējums

Īpaši izstrādāti kupola formas skaļruņi ar keramikas pārklājumu un zīda balstiekārtu rada līdzsvarotu, dabisku skanējumu, kas ļauj pilnībā iegrimt mūzikā. No stingra, kontrolēta basa līdz siltiem vidējiem toņiem, dzidriem augstajiem toņiem un precīzam instrumentu nošķīrumam — jūsu iecienītākie skaņdarbi iegūst plašumu.

Adaptīvā trokšņu slāpēšana, kas ir vēl precīzāk pielāgota nekā jebkad agrāk

Viedāki algoritmi nepārtraukti pielāgojas apkārtējai videi un austiņu novietojumam, nodrošinot ērtu un aizraujošu klausīšanos. Kustību laikā tiek kompensētas austiņu kausiņu blīvējuma izmaiņas, savukārt klusā vidē automātiski tiek aktivizēts apkārtējās vides uztveršanas režīms. Lai kā jūs kustētos un lai kurp dotos, līdzsvars starp iegrimšanu skaņās un apkārtējās vides uztveri vienmēr ir nevainojams.

Fidelio dizains. Izcils komforts un viegluma sajūta

Precīzi izstrādātais rāmis un mīkstā proteīna ādas galvas stīpa vienmērīgi sadala svaru, bet ovālie austiņu kausiņi nodrošina efektīvu pasīvo trokšņu izolāciju. Skārienjutīgais panelis ļauj ērti regulēt skaļumu, un, noņemot austiņas, mūzikas atskaņošana tiek apturēta.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.