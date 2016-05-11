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Izbeigta ražošana
Fidelio
Melns
Komplektā ir pievienots mikrofons ar uztveršanas pogu un somiņu
Bezskābekļa vara auduma vads nodrošina augstas kvalitātes signālu
Augstākās kvalitātes alumīnijs un āda
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par M1 on ear headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par M1 on ear headband headphones
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par M1 on ear headband headphones