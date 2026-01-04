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Izbeigta ražošana
MC147/12
Pārņemti ar skaņu
Nepārspējama skaņa no pārsteidzoši kompaktas konstrukcijas. Philips classic mikro mūzikas sistēma papildinās jūsu dzīvojamo telpu un bagātinās mūzikas klausīšanās pieredzi. Vienkārši nospiediet Play (Atskaņot), lai izbaudītu visaptverošu, dinamisku zemās frekvences skaņu
Lente
Šai sistēmai ir 4 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.
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