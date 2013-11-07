30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
MCD183/12
Pārņemti ar skaņu
Piepildiet telpu ar kinematogrāfisku skaņu, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Skaļruņu sistēma ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu ļauj sajust katru skaņas efektu. Ietverta arī USB Direct tehnoloģija fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai.
100 W
basu skaļrunis
Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.
Progressive Scan dublē attēla vertikālo izšķirtspēju, radot ievērojami asāku attēlu. Tā vietā, lai vispirms uz ekrānu raidītu lauku, ko veido nepāra līnijas, un pēc tam lauku, ko veido pāra līnijas, abi lauki tiek rakstīti vienlaikus. Acumirklī tiek radīts attēls, kurā izmantota maksimālā izšķirtspēja. Tādā ātrumā acis uztver asāku attēlu bez līniju struktūras.
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
3.6
no 5
11
Atsauksmes
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Gary
25/04/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.