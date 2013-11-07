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Izbeigta ražošana

Component DVD mikro sistēma

MCD183/12

3.6

| (11) Atsauksmes

Pārņemti ar skaņu

Piepildiet telpu ar kinematogrāfisku skaņu, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Skaļruņu sistēma ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu ļauj sajust katru skaņas efektu. Ietverta arī USB Direct tehnoloģija fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai.

Skatīt visas priekšrocības

Atpūtieties ar lielisku mūziku un filmām

Pārņemti ar skaņu

  • 100 W

  • basu skaļrunis

Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.

Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Progressive Scan dublē attēla vertikālo izšķirtspēju, radot ievērojami asāku attēlu. Tā vietā, lai vispirms uz ekrānu raidītu lauku, ko veido nepāra līnijas, un pēc tam lauku, ko veido pāra līnijas, abi lauki tiek rakstīti vienlaikus. Acumirklī tiek radīts attēls, kurā izmantota maksimālā izšķirtspēja. Tādā ātrumā acis uztver asāku attēlu bez līniju struktūras.

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

11

Atsauksmes

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā