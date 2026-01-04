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MCD388/12
Bezvadu basu skaļrunis
stiprināms pie sienas
Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.
Šis digitālais bezvadu basu skaļrunis ir uzlabots, lai atveidotu zemās frekvences skaņas frekvences. Rezultātā tiek iegūta jaudīga zemās frekvences skaņa bez traucējumiem.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
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