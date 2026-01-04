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Izbeigta ražošana
MCD395/12
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.
Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.
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