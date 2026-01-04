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Izbeigta ražošana

MCD395/58

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USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai

USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai

Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.

2 x 50 W RMS un 2 x 100 W mūzikas jauda

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā