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Izbeigta ražošana
MCD395/58
Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.
Daudziem modinātājpulksteņiem ir vairākas modinātāja signāla iespējas. Šis Philips radio pulkstenis jūs pamodina ar radio vai tradicionālo modinātāja signālu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju ieprogrammēt nepieciešamo mūzikas skanējuma laiku atbilstoši laikam, kādā jūs parasti iemiegat. Neatkarīgi no tā, ko sagaidāt no modinātājpulksteņa — rīta modinātāja ierasto signālu, kas skan vienmērīgi un neatlaidīgi, vai iemīļotas mūzikas atskaņošanu līdz iemigšanas brīdim —, šis radio pulkstenis nodrošina visas iespējas.
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