30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
MCD712/12
Pārņemti ar skaņu
Izbaudiet kinoteātra kvalitātes skaņu mājās, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Pievienojiet ar USB saderīgu ierīci fotoattēlu un MP3/WMA mūzikas atskaņošanai lieliskā skaņas kvalitātē. Varat izbaudīt satriecošu skaņu ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu.
100 W
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.
Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.
4.2
no 5
34
Atsauksmes
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
kuki1268
09/11/2013
Polska
wysoka jakość dźwięku....
Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD