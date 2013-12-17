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Izbeigta ražošana

Component DVD mikro sistēma

MCD712/12

4.2

| (34) Atsauksmes

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet kinoteātra kvalitātes skaņu mājās, izmantojot Philips Component DVD mikro sistēmu. Pievienojiet ar USB saderīgu ierīci fotoattēlu un MP3/WMA mūzikas atskaņošanai lieliskā skaņas kvalitātē. Varat izbaudīt satriecošu skaņu ar 100 W RMS kopējo izejas jaudu.

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Atpūtieties ar lielisku mūziku un filmām

Pārņemti ar skaņu

  • 100 W

Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Zemās frekvences un augstās frekvences skaņas pastiprinājuma skaļums

Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.

Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

34

Atsauksmes

2

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

09/11/2013

Polska

Polska

wysoka jakość dźwięku....

Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā