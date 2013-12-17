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MCD716/58
Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.
12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianses un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.
Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.
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3.7
no 5
3
Atsauksmes
Franko87
17/12/2013
Polska
Idealna wieża do luźnego grania
polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.
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Morgtus
26/02/2013
Polska
Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu
Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.
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Hlapicheva
23/08/2016
Hrvatska
cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati
Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.
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