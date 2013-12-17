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Izbeigta ražošana

MCD716 DVD Micro Theater

MCD716/58

3.7

| (3) Atsauksmes

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Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dabiskiem attēliem

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dabiskiem attēliem

12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianses un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai

USB Direct mūzikas atskaņošanai un fotoattēlu rādīšanai

Vienkārši pievienojiet USB ierīci sistēmai un dalieties ar saglabāto digitālo mūziku un fotoattēliem ar savu ģimeni un draugiem.

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna wieża do luźnego grania

polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

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26/02/2013

Polska

Polska

Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu

Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

23/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati

Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā