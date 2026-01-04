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MCD988/12
Dolby Virtual skaļrunis ir izsmalcināta audio virtualizācijas tehnoloģija, kas rada bagātīgu un visaptverošu telpisku skaņu no divu skaļruņu sistēmas. Mūsdienīgie telpiskie algoritmi uzticami atveido skaņas raksturlielumus, kādus sniedz ideāla 5.1 kanāla vide. DVD atskaņošana ir uzlabota, izvēršot 2 kanālu vidi. Apvienojumā ar Dolby Pro Logic II apstrādi ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu telpu piepildošu skanējumu.
Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
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