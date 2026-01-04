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Izbeigta ražošana
MCM103B/12
Pārņemti ar skaņu
Klausieties savus iecienītos kompaktdiskus un portatīvo mūziku sev tīkamajā veidā. Philips Cube mikro mūzikas sistēma atskaņo kompaktdiskus un citus skaņas avotus, tajā ietverta arī USB Direct tehnoloģija portatīvai mūzikas atskaņošanai. Kompaktais dizains ir piemērots jebkurai telpai un dzīvesveidam.
Šai Philips mūzikas sistēmai ir 10 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
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