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Izbeigta ražošana
MCM1350/12
Iespaidīga mūzikas atskaņošana
Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus. 30 RMS maks. izvades jauda un Bass Reflex skaļruņi iespaidīgam skanējumam un jaudīgiem basiem.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
4.2
no 5
5
Atsauksmes
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Mikrowieża
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greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Plusi
Будильник, доступная цена.
Mīnusi
Не нашел.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Музична мікросистема
Izmantošanas datums 2019-06-21
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Izmantošanas datums 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
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