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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM1350/12

4.2

| (5) Atsauksmes

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus. 30 RMS maks. izvades jauda un Bass Reflex skaļruņi iespaidīgam skanējumam un jaudīgiem basiem.

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Pārņemti ar skaņu

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

5

Atsauksmes

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Mikrowieża

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21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Plusi

Будильник, доступная цена.

Mīnusi

Не нашел.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Музична мікросистема

Izmantošanas datums 2019-06-21

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Музична мікросистема

Izmantošanas datums 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM1350 Микро музикална система

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā