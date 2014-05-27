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Izbeigta ražošana

Classic mikro skaņu sistēma

MCM166/12

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pārņemti ar skaņu
Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips Classic mikro mūzikas sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct atskaņošanu, kuras skanējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.
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Atpūtieties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

  • 10 W

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM166 Mikrowieża Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.