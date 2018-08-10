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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM2000/12

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un MP3 saiti. Šī Philips MCM2000/12 mikro skaņu sistēma atskaņo arī MP3-CD, WMA-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemās frekvences skaņas atskaņošanas skaļruņi spēcīgai un dramatiskai zemās frekvences skaņai.

Skatīt visas priekšrocības

ar šo kompakto skaņu sistēmu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem

Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraides. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Микро музикална система

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Microsistem muzical

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Mikrowieża

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2000 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā