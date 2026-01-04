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Izbeigta ražošana
MCM2050/12
Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās
Izbaudiet lielisku mūziku no vairākiem avotiem. Klausieties MP3 kompaktdiskus un radio, vai portatīvās ierīces, izmantojot MP3 saiti un USB Direct. Uzstādiet Philips MCM2050/12 mikro skaņu sistēmu pie sienas vai novietojiet uz galda – tā iederas jebkurā mājoklī.
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
Šai sistēmai ir 20 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
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