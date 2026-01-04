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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM2050/12

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Izbaudiet lielisku mūziku no vairākiem avotiem. Klausieties MP3 kompaktdiskus un radio, vai portatīvās ierīces, izmantojot MP3 saiti un USB Direct. Uzstādiet Philips MCM2050/12 mikro skaņu sistēmu pie sienas vai novietojiet uz galda – tā iederas jebkurā mājoklī.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

20 W RMS kopējā izejas jauda

20 W RMS kopējā izejas jauda

Šai sistēmai ir 20 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā