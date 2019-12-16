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Izbeigta ražošana

Classic mikro skaņu sistēma

MCM205/12

4.3

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pārņemti ar skaņu

Baudiet lielisku skaņu, izmantojot Philips Classic mikro mūzikas sistēmu. Atskaņojiet savu iecienīto MP3/WMA mūziku, izmantojot USB Direct tehnoloģiju vai MP3 saiti. Elegants dizains ar skaļruņiem koka apdarē nodrošina klasisku izskatu, kas vienmēr būs aktuāls.

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Atpūtieties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

  • Motorizētas CD durtiņas

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Plusi

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

Izmantošanas datums 2017-12-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

Izmantošanas datums 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

16/08/2014

Polska

Polska

DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW

Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM205 Mikrowieża Classic

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā