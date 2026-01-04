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Izbeigta ražošana
MCM207/12
Pārņemti ar skaņu
Baudiet lielisku skaņu, izmantojot Philips Classic mikro mūzikas sistēmu. Atskaņojiet savu iecienīto MP3/WMA mūziku, izmantojot USB Direct tehnoloģiju vai MP3 saiti. Elegants dizains ar skaļruņiem koka apdarē nodrošina klasisku izskatu, kas vienmēr būs aktuāls.
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Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
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