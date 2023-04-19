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Izbeigta ražošana
Bagātīga un spēcīga skaņa
Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro skaņu sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemfr. skaļruņi ar fāzu invertoru spēcīgai un dramatiskai zemfrekvences skaņai.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
4.2
no 5
18
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Plusi
dźwięk, wygląd, wejścia,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2021-04-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża