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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM2150/12

4.2

| (18) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Bagātīga un spēcīga skaņa

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro skaņu sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti zemfr. skaļruņi ar fāzu invertoru spēcīgai un dramatiskai zemfrekvences skaņai.

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Pārņemti ar skaņu

Bagātīga un spēcīga skaņa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W maks.

70 W RMS maksimālā izejas jauda

Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

18

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Plusi

dźwięk, wygląd, wejścia,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2021-04-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2150 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā