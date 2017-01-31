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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

MCM2350/12

4.7

| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus. 70 RMS maks. izvades jauda un Bass Reflex skaļruņi iespaidīgam skanējumam un dramatiskiem basiem.

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Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

31/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā