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Izbeigta ražošana
Iespaidīga mūzikas atskaņošana
Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskaņotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus. 70 RMS maks. izvades jauda un Bass Reflex skaļruņi iespaidīgam skanējumam un dramatiskiem basiem.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
4.7
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ksionc
31/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM2350 Mikrowieża