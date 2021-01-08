30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Plusi
Totul ok
Mīnusi
0
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM277 Sleek micro sound system
Izmantošanas datums 2019-01-08
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM277 Sleek micro sound system
Izmantošanas datums 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Plusi
Exceptional
Mīnusi
Telecomandă slaba
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM277 Sleek micro sound system
Izmantošanas datums 2018-12-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM277 Sleek micro sound system
Izmantošanas datums 2018-12-26