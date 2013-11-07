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Izbeigta ražošana

MCM302/12

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Radio datu sistēma informācijai par staciju un informatīviem pakalpojumiem

Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraides. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā