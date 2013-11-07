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Izbeigta ražošana
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraides. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM302 Komponentowa mikrowieża