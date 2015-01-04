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Izbeigta ražošana
Bagātīga un spēcīga skaņa
Modernā Philips MCM3150 mikro skaņu sistēma nosaka ritmu ar detalizētu skanējumu, ko papildina spēcīga zemfrekvences skaņa – to nodrošina wOOx tehnoloģija.
CD, MP3-CD, USB, FM
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
Radio datu sistēma (RDS) sniedz iespēju ieregulēt radio stacijas bez nepieciešamības ielāgot frekvences. Standarta režīmā RDS rāda stacijas nosaukumu, nevis pārraidīšanas frekvenci, kas atvieglo ātru un vienkāršu regulēšanu. RDS atļauj stacijām sūtīt arī teksta ziņojumus, piemēram, ziņas un informāciju par staciju, tieši uz radio displeju. Plaši lietots Eiropā, RDS teksts tiek izsūtīts tajā pašā frekvencē, kurā notiek radio stacijas apraides. Varat izvēlēties vai nu pamata RDS displeju (stacijas nosaukums), vai arī abonēt papildu teksta pakalpojumus.
4.0
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCM3150 Mikrowieża