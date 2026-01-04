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Izbeigta ražošana

Mikro Hi-Fi sistēma

MCM700/12

Pārņemti ar skaņu

Apmieriniet visas sava audio vajadzības ar moderno un kompakto MCM700 mikro hi-fi sistēmu, kurā iekļauta USB Direct atskaņošana. Apbrīnojiet spoguļu apdares mūzikas centru, kamēr baudat augstas kvalitātes skaņu, ko nodrošina elegantie koka apdares skaļruņi.

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Atpūtieties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Eleganti skaļruņi ar koka apdari

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā